Dolmuş esnafı da kronavirüs mağduriyetine destek istedi

Giresunlu dolmuşçular Korona virüs nedeniyle alınan tedbir kararlarına uyduklarını ancak ekonomik olarak her sektörü olduğu gibi dolmuş esnafının da olumsuz etkilendiğini belirttiler.

S.S. Batlama Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve S.S.39 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hamdi Çakır, yaşanan olağanüstü gelişmelerin herkesi olduğu kadar toplu taşıma araçları sahipleri ve çalışanlarını da fazlasıyla mağdur ettiğini açıkladı.

Başkan Çakır, “Korona virüs salgını tehdidi nedeniyle devletimiz tarafından alınan kararların sonuna kadar destekçisiyiz. İnşallah hem ülkemiz hem de tüm insanlık en kısa sürede bu tehlikeyi atlatır ve normal hayatımıza geri döneriz. Toplu taşıma araçları faaliyetinin yavaşlaması, otomotiv sektörü, yedek parça, akaryakıt istasyonları gibi birçok sektörün olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu süreci atlatana kadar tüm bu sektörlerin ve özellikle dolmuşçu esnafımızın ayakta kalabilmeleri için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu sektörlerden binlerce insanımız ekmek yiyor. Fakat şuanda hepimiz zararına çalışıyoruz. Bu olağanüstü durum bertaraf edilene kadar en azından yıllık gelir vergisinde ulaştırma esnafının bir yıl süreyle muaf tutulması noktasında Cumhurbaşkanımızın ve ilgili Bakanlıklarımızın desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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