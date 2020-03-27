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Hastaneden temizlik malzemesi çalan 2 hasta bakıcı tutuklandı

DHA

Hastaneden temizlik malzemesi çalan 2 hasta bakıcı tutuklandı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik malzemeleri çaldıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 hasta bakıcı tutuklandı.
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde kullanılan temizlik malzemelerinin kaybolduğunu fark edilince çalışanlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelenmeye aldı. İnceleme sonucu malzemeleri hasta bakıcılar F.G. ile İ.D.'nin aldığı ve hastaneden çıkardığı tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda, ev ve otomobillerinde yapılan aramada çok miktarda temizlik malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ve İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-03-27 16:29:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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