30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından

İHA

Giresun'da 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Teke, bu mesleği öğrenip devam ettirecek birisini bulamamaktan şikâyet etse de işini hala severek yapıyor.

30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından

Giresun’da 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Teke, bu mesleği öğrenip devam ettirecek birisini bulamamaktan şikâyet etse de işini hala severek yapıyor.
Giresun'da 1990 yılında mesleğine çırak olarak başlayıp daha sonra kendi dükkanını işletmeye başlayan Ömer Teke, ayakkabı tamirciliğinin son ustalarından. Ortaokulu bitirdikten sonra amcasının oğlu ile birlikte çırak olarak başladığını ve 2003 yılından beri kendi dükkanında çalıştığını dile getiren Teke, gün boyu gelen müşterilerin ayakkabılarını tamir etmenin yanı sıra çanta, bavul ve kemerleri de tamir ediyor. 13 yıl çırak olarak çalıştığını belirten Teke, "Ben 1990 yılında başladım bu mesleğe ve 13 yıl çırak olarak çalıştım. Bu iş bir zanaattır. Ben bu işi ustasından öğrenerek bu günlere geldim. Bu mesleğin devam etmesini istiyoruz ama yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Eğer böyle giderse biz bu mesleğin son ustaları olarak kalacağız. Müşteri potansiyelimiz de var, günümüzde imkanlar da iyi. İnsanlar yeni bir ayakkabı almaktansa yıpranan ayakkabılarını getirdiğinde hem tekrardan kullanmalarına yardımcı oluyoruz hem de paradan tasarruf etmelerini sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kesilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kesilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını ...
Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor 30 yıldır fındık ağacından sepet yapan Mustafa Yahşi: “Bir zamanlar popüler olan sepetler ihtiyaç olmaktan çıktı; dekor ve süs eşyası haline geldi"
YEREL HABERLER Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya ...
Hastaneden temizlik malzemesi çalan 2 hasta bakıcı tutuklandı
YEREL HABERLER Hastaneden temizlik malzemesi çalan 2 hasta bakıcı ...
Koronavirüs salgından dolayı ihracatı durdurulan fındık iç piyasada alıcı buluyor
YEREL HABERLER Koronavirüs salgından dolayı ihracatı durdurulan ...
Hastane fareleri yakayı ele verdi Çalıştığı hastaneden tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen iki kişi malzemelerle ele geçirildi
YEREL HABERLER Hastane fareleri yakayı ele verdi Çalıştığı ...
Dolmuş esnafı da kronavirüs mağduriyetine destek istedi
YEREL HABERLER Dolmuş esnafı da kronavirüs mağduriyetine destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X