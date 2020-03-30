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Giresun'da köylüleri endişelendiren göç dalgası Corona virüsü nedeniyle köylüleri en çok endişelendiren gurbetçilerin köylere eken dönüşü olurken, alınan seyahat kısıtlaması ise köylüleri biraz olsun rahatlattı

İHA

Giresun'da köylüleri endişelendiren göç dalgası Corona virüsü nedeniyle köylüleri en çok endişelendiren gurbetçilerin köylere eken dönüşü olurken, alınan seyahat kısıtlaması ise köylüleri biraz olsun rahatlattı

Corona virüsü nedeniyle şehirlerde alınan tedbirler sonucu neredeyse hayat durma noktasına gelirken, köylerde de komşuluk ve yardımlaşma ilişkilerine mesafe koyuldu.
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Giresun’un da kış aylarında çok az olan nüfusu virüs salgının nedeniyle artış göstermeye başladı.
Nüfusu oldukça düşük olan köylere, şehir merkezinden ve büyük illerden yaşanan dönüş nedeniyle nüfus her geçen gün artarak iki, üç katına çıkmaya başladı. Özellikle büyükşehirlerden köylere yaşanan göç dalgası ise köyde yaşayanları virüs salgını nedeniyle endişelendiriyor.

“Gurbetçilerin dönüşünden endişeliyiz”
Giresun’un Espiye ilçesi Avluca Köyü’nde yaşayan Ayşe Eryılmaz, yaptığı açıklamada “Yaz aylarında gördüğümüz köylere dönüş virüs nedeniyle erken olmaya başladı. Biz köyde eskisi kadar birbirimize gitmeyerek tedbir almaya çalışıyoruz. Korkuyoruz ama yine de tarlada bahçede çalışmak zorundayız. Ahırda sığırlarım var onları otlatmak zorundayım. Ekmek yapmak için değirmene un öğütmeye gitmek zorundayım. Bunları yaparken tedbirimiz alıyoruz. Ancak bizi asıl endişelendiren gurbetçilerin köylere gelişi oluyor. Gurbetten gelen herkesten endişe ediyoruz. Önceden biri gurbetten gelse 'hoşgeldin' e gidiyorduk şimdi ise gitmiyoruz” şeklinde konuştu.
Gurbetçilerin köylere dönüşte devletin mutlaka sıkı sıkıya tedbir alması gerektiğini ifade eden Temel Kır ise “Biz komşularımızı ziyaret etmeyerek tedbir almaya çalışıyoruz ama en sıkı tedbiri devletimiz almalıdır. Şuanda köylere gurbetçilerin dönüşüne getirilen kısıtlama ise bizleri oldukça rahatlattı. Bu uygulamadan önce çok endişe taşıyorduk. Şimdi gurbetçilerin köylere dönüşünün kısıtlanması iyi oldu ama daha sıkı tedbirler alınmalıdır çünkü kendi özel araçlarıyla, kendi imkanlarıyla gelenler mutlaka olmaktadır bu da biraz endişelendiriyor" dedi.

Seyahat kısıtlaması köylüleri sevindirdi
İstanbul’dan virüs salgını nedeniyle okullar tatil edilince köyüne eken dönüş yapan Tanju Ünlüer, ”Yaklaşık 35 yıldır istanbul’da yaşıyorum. Virüs salgınının da etkisiyle ailecek köye döndük. Köyler virüse karşı ebetteki büyükşehirlere göre çok daha güvenli. Biz de bunu düşünerek köye geldik. Burada bir süredir kendimizi izole ettik ve etmeye devam ediyoruz. Misafir kabul etmedik ve misafirliğe de gitmiyoruz. Bunu hem kendimiz hem de köylülerimiz için yapıyoruz. Ebetteki bu salgın son bulduğunda komşularımızla bir araya gelip hasret gidereceğiz" diye konuştu.

“Gurbetçilerin dönüşü endişelendiriyor”
Büyükşehirlerden virüs salgını sonucu köylere yoğun bir göç dalgasının başladığını anlatan Tirebolu’nun Özlü Köyü Muhtarı Bahtiyar Küçük ise "Köyümüzde bir hafta önce 300 olan nüfus bir anda 400’lere yükseldi ve halada gelmeye devam ediyorlar. Biz köyümüz için her türlü tedbiri aldık. Köyümüzde umuma açık olan kahvehane gibi yerleri kapattık. Özellikle gelen gurbetçilerimize evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Bir süredir bu uyarıları yapıyorduk ama daha da sıklaştırmaya başladık. Köyümüzde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak en büyük tedbiri devlet almalıydı bu konuda gereken kısıtlamayı yapması memnuniyet vericidir" açıklamasında bulundu.

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