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Başkanı Yakar’dan “Bir maaş bağış” kampanyası

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesi Belediye Başkanı Recep Yakar, ülkemizde korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden itibaren alınan önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, aldığı kararla bir maaşını millete bağışladığını söyledi. Başkan Yakar, bunu tüm belediye personelinin de katılımıyla bir kampanyaya dönüştüreceklerini belirtti.

Başkanı Yakar’dan “Bir maaş bağış” kampanyası

Giresun’un Bulancak ilçesi Belediye Başkanı Recep Yakar, ülkemizde korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden itibaren alınan önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, aldığı kararla bir maaşını millete bağışladığını söyledi. Başkan Yakar, bunu tüm belediye personelinin de katılımıyla bir kampanyaya dönüştüreceklerini belirtti.
Başkan Yakar “Bulancak Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle sürekli sahada; gerek temizlik ve dezenfekte çalışmaları, gerek yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vefa çalışmaları gerekse alınan önlem ve tedbirlerin duyurulması ve denetlenmesi konularında fedakarca bir mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz salgının sona ermesine kadar devam edecektir. Bu anlamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı günlere hızla erişebilmesi için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir maaşımı devletime bağışlıyorum”
Bu zor günlerde birlik ve beraberliğin çok büyük önem kazandığına dikkat çeken Başkan Yakar; “Bu günlerde şüphesiz, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplum olarak birbirimize ve devlete destek olmalı ve verilen mücadelenin yanında yer almalıyız. Bu sebeple bu mücadelede şahsım olarak benimde bir katkım olsun istedim ve bir aylık maaşımı milletime bağışlama kararı aldım. Umuyorum ki birçok insanda benim gibi düşünecek ve hareket edecektir. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımda fedakarlık göstereceklerini belirterek destek verdiler. Birim müdürlerimiz biner lira ile destek olacaklarını, tüm personelimizde katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Destekleri ve katılımları için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi de hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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