Dışarı çıkma yasağına uymayan 8 kişiye para cezası

Giresun’un Çamoluk ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan etmeyen 8 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişiye ve 65 yaş üzeri olup da seyahat izin belgesi olmayan ve ilçeye giriş yapan 7 kişiye kişi başı 3 bin 150’şer lira para cezası kesildiği belirtildi.

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