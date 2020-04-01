Giresun Valisi ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Harekât Merkezi bünyesinde bulunan ALO 156 Jandarma çağrı merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Grubuna telefonla başvuru yaptıkları ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde başvurulara verilen cevapları yerinde inceledi. Ayrıca ALO 156 çağrı hattına gelen taleplerin alınması, ilgili birimlere aktarılması ve neticelendirilmesi işlemlerini yakından takip ederek çağrı hattında görevli personellerden bilgi aldı.

Vali Sarıfakıoğulları, Vefa Sosyal Destek Gruplarına başvuran vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden yerine getirilmesi için çağrı hattında görevli personellerin hassasiyet göstermelerini isteyerek, görevli personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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