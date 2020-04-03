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Giresun’a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı

İHA

Giresun’a gelecek yolcular için yeni tedbirler alındı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Giresun’a gelecek yolcular için yeni tedbir kararları aldı.
Alınan kararlar kapsamında Piraziz uygulama noktasından başlayarak tüm araçların bir sonraki uygulama noktaları ile koordineli olmak üzere durdurulup, kontrol edilmesine, kontrollerde; yolculardan seyahat izin belgesi olmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Madde uyarınca ceza yazılmasına, şehirlerarası seyahate konu olup Seyahat İzin Belgesiz yolcu taşıyan araçlara işlem yapılarak trafikten men edilmesine, ilimize il dışından gelen herkese 14 gün izolasyona tabi tutulmasıyla ilgili karar ekinde sunulan taahhütnamenin imzalatılmasına, bu taahhütnamelerin bir nüshasının kişiye verilmesine, diğer nüshasının İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmasına, ayrıca muhtarların bilgilendirilerek izolasyon takiplerinin muhtarlar ve TSM personeli tarafından yapılmasına karar verildi.

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