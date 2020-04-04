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Giresun iki arada bir derede kaldı Seyahat yasağı sonrası Giresun’un Ordu ve Trabzon yönünden karayolu ile irtibatı kesildi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması üzerine Giresun'un sınır komşusu olan iki büyük şehir Ordu ve Trabzon yönünden giriş ve çıkışı engellendi.

Giresun iki arada bir derede kaldı Seyahat yasağı sonrası Giresun’un Ordu ve Trabzon yönünden karayolu ile irtibatı kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması üzerine Giresun’un sınır komşusu olan iki büyük şehir Ordu ve Trabzon yönünden giriş ve çıkışı engellendi.
Ülkede Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan karara göre 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Gece yarısı saat 00.00 itibarı ile yasak şehirlerin sınır noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak nedeniyle Giresun’un sahil kısmında Ordu ve Trabzon yönünde toplu ulaşımla, özel araçla ve yaya olarak yapılacak tüm giriş ve çıkışlar engellendi. Trabzon’da Emniyet ve Jandarma ekipleri Giresun sınırda uygulama noktaları oluşturdu ve araçlar tek tek durduruldu. Aynı şekilde Ordu’da görevli ekipler şehrin sınır noktalarında sürücüleri ikamet ettikleri şehirde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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