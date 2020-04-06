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Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı

İHA

Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından örgün öğretime ara verilmesinin ardından tüm üniversitelerde olduğu gibi Giresun Üniversitesi de uzaktan eğitim sistemine geçti.
Giresun Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karara göre yapılandırılan Uzaktan Öğretim Müfredatı'na göre bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi günü) başlayan dersler, 12 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.
Teorik olarak anlatılan tüm dersler alınan karara göre uzaktan eğitim portalı üzerinden işlenecek. Uygulamalı olarak anlatılan dersler ise 15 Haziran 2020 pazartesi günü başlayıp 17 Temmuz 2020 günü sona erecek. Nisan ayında yapılması gereken ara sınavlar, ödevlendirme şeklinde uzaktan eğitim sistemiyle yapılacak. Final sınavı tarihleri ise 18 Temmuz ile 29 Temmuz 2020 olarak belirlendi ve olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece final sınavları yüz yüze yapılacak. Bütünleme sınavlar ise final sınavlarından bir hafta sonra yani 8 ile 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Üniversite yetkilileri, uzaktan eğitim sisteminde herhangi bir sorun yaşanmadan başlandığını belirtti. Öğrenciler canlı bir şekilde kendilerine verilen haftalık ders programına göre derslerini eş zamanlı işliyorlar. Uzaktan öğretim portalına işlenen derslerin videoları, ders notları ve her türlü doküman öğrencilerin yararlanmaları için aktarılıyor.

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