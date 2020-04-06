Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde Korona virüs tedbirlere uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.

Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ‘’İlçemizde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri olup da Seyahat İzin Belgesi olmadan ilçe dışındaki evlerinden çıkarak ilçemize giriş yapan 2 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL, ayrıca ilçemizde uygulanan izolasyon tedbirlerine muhalefet ederek izolasyonu ihlal eden 2 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası 6.4.2020 tarihi itibari ile kesilmiştir’’ denildi.

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