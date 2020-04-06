Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

İHA

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Korona virüs tedbirlere uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.

Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Korona virüs tedbirlere uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ‘’İlçemizde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri olup da Seyahat İzin Belgesi olmadan ilçe dışındaki evlerinden çıkarak ilçemize giriş yapan 2 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL, ayrıca ilçemizde uygulanan izolasyon tedbirlerine muhalefet ederek izolasyonu ihlal eden 2 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası 6.4.2020 tarihi itibari ile kesilmiştir’’ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'un terası aydınlatılacak
YEREL HABERLER Giresun'un terası aydınlatılacak
Türkiye’nin gıda devinden 6 ile 95 ton gıda yardımı gönderildi Gıdalar sağlık personellerine ve 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin gıda devinden 6 ile 95 ton gıda yardımı ...
Pazar yerinde maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Pazar yerinde maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı
Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı
Giresun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Giresun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma ...
Mevsimlik işçiler konusunda Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mevsimlik işçiler konusunda Kovid-19 tedbirleri ...
Giresun iki arada bir derede kaldı Seyahat yasağı sonrası Giresun’un Ordu ve Trabzon yönünden karayolu ile irtibatı kesildi
YEREL HABERLER Giresun iki arada bir derede kaldı Seyahat yasağı ...
Giresunlu vatandaştan sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Giresunlu vatandaştan sağlık çalışanlarına destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X