Üreticilere fındıkta külleme hastalığına karşı uyarı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önümüzdeki günlerde fındık bahçelerinde meydana gelebilecek Fındıkta Külleme Hastalığı'na karşı fındık üreticilerini uyardı. 18 Nisan 2020 Cumartesi gününden itibaren fındığın gelişimi takip edilerek meyve (çotanak) bağlama döneminde bahçelerde ilaçlama yapılmaya başlanması istendi.

Fındık üretiminde ekonomik anlamda zarara neden olan fındık külleme hastalığı için üreticilerin bu dönemde bahçelerini kontrol etmeleri önerildi. Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması, ikinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının gerekli olduğu belirtildi.

İnsan ve hayvan sağlığı bakımından kullanılan bitki koruma ürününün son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye göre ilaçlama bitiminden itibaren 7 ila 28 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenilmemeli uyarılarında bulunuldu.

Kullanılacak bitki koruma ürünleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınarak bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip kişiler tarafından uygulanması gerektiği belirtildi.

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