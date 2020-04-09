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Giresun’a 679 sağlık personeli ataması gerçekleştirildi

İHA

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığınca Giresun'a tahsis edilen 679 sağlık personelinin atamasının gerçekleştiğini ve yerleştirme işleminin başladığını bildirdi.

Giresun’a 679 sağlık personeli ataması gerçekleştirildi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığınca Giresun’a tahsis edilen 679 sağlık personelinin atamasının gerçekleştiğini ve yerleştirme işleminin başladığını bildirdi.
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Giresun’da sağlık alanında ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “İlimizde kamu sağlık hizmetinin yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen, Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen 387 adet sözleşmeli sağlık personeli kadrosuna ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemi yapılmıştır. 292 sürekli işçi sınıfındaki sağlık personeli kadrosuna ise İŞKUR tarafından yerleştirme işlemi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda ilimize toplam 679 adet sağlık personelinin ataması yapılmıştır. Atanan sağlık personelinin göreve başlamaları ivedilikle sağlanmakta olup, önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Giresun’da yeni tip Covid19 Hastalığıyla mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Öztürk “Bu kapsamda ataması yapılan sağlık personelinin birçoğu Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilecek. Bir kısım personel ise il genelinde ihtiyacı olan diğer hastanelerde görevlendirilecek. İlimizde pandemi ile mücadele tam donanımlı olarak gerçekleştirilmektedir. Atamaları gerçekleşen sağlık personeli mücadelemize güç katacaktır. Ayrıca, yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve donanım, oda ve büro mefruşatı alımı için süreç hızlandırılmıştır. Gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülmektedir. Çok yakın bir tarihte hizmete girmesini planladığımız yeni hastanemizle vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Bizim için insan sağlığı her şeyden önce gelmektedir” diye konuştu.

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