Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nden sağlık çalışanlarına destek ziyareti

SağlıkSen Giresun Şubesi, Korona virüs ile mücadele ederken enfekte olan sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu.

MemurSen’e bağlı SağlıkSen Giresun Şubesi tarafından Giresun genelindeki hastanelerde koronavirüs ile mücadele ederken enfekte olan ve serviste tedavi gören sağlık çalışanlarına kuruyemiş, kuru incir ve meyvelerden oluşan gıda paketi ikram edildi.

SağlıkSen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral yaptığı açıklamada “Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile bir şekilde enfekte olan ve hastanede tedavi gören sağlık çalışanlarımıza üyemiz olup olmadığına bakılmaksızın kendilerine tedavi sürecinde başta fındık olmak üzere destekleyici meyveler, kuru incir ve karışık çerezden oluşan paket ikram ettik ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zorlu süreçle mücadele eden ve hastanelerde tedavi gören sağlık personelimize hem moral ve destek vermek için ziyarette bulunduk hem de istek ve taleplerini dinleme fırsatını yakaladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.