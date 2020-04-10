Giresun'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Covid19 tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören düzenlendi.

Her yıl 6 ile 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Giresun Valiliği önündeki tören alanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve az sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtına çelenk sunmanın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.