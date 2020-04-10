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Alkışlar eşliğinde taburcu oldular

İHA

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsü tedavisi tamamlanan iki kadın, alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Alkışlar eşliğinde taburcu oldular

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsü tedavisi tamamlanan iki kadın, alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Giresun'da Covid19 tanısı konulan 100'e yakın kişinin hastanelerde tedavileri sürerken, iyileşenler taburcu oluyor. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid19 ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden fedakarca çalışan hastane personelleri, tedavileri tamamlayan iki kadın hastayı alkışlarla evlerine uğurladılar. Taburcu edilen iki kadın hasta da aynı şekilde sağlık çalışanlarını alkışlayarak şükranlarını sundular.

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