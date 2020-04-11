Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü karantinaya alındı

Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü Kovid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca Köyü'nde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 ve 22. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
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