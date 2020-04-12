Giresun'da 1 köy daha karantinaya alındı

<br>Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA) GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " İlimiz Alucra ilçesi Günügüzel köyünde, koronavirüs (Covıd-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28 ve 72'inci maddeleri kapsamında, 11.04.2020 tarihi saat: 20.00´den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.<br>Öte yandan, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen ve Kutluca köylerinde de daha önce alınan kararlar doğrultusunda karantina uygulanıyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun <br>2020-04-12 13:43:40<br>
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