Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Giyimli Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertuğrul Zor yönetimindeki araç yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Zor dere yatağından AKUT ekibi tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.