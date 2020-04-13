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Arazi anlaşmazlığı yüzünden amca yeğen vuruldu

İHA

Giresun'un Espiye ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada silahla iki kişi vurularak yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden amca yeğen vuruldu

Giresun’un Espiye ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada silahla iki kişi vurularak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yeniköy Köyü’nde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Arif Ö. ruhsatsız tabanca ile Sefa Şen ile Şen'in amcası Hüseyin Şen’i vurarak yaraladı. Yaralanan amca ve yeğen Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Arif Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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