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Giresun'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

İHA

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Covid19 tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören düzenlendi.

Giresun'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Covid19 tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören düzenlendi.
Her yıl 6 ile 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Giresun Valiliği önündeki tören alanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Yardımcılarının katılımıyla yapıldı.
Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, “Kamu düzeninin sağlanması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sürekli hale getirilmesi için görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk duygusu içerisinde yerine getirildiğini getiren meslektaşlarımın, topluma güven veren hizmetlerinin en iyi şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır. Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden emniyet teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 175 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletinin emrinde, milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemektedir.”dedi
Korona virüs salgını nedeniyle de polis teşkilatının şefkat ve özveriyle görevlerini yerine getirmekte olduğunu da ifade eden Aktaş, “ Emniyet Teşkilatı olarak aziz milletimizin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyor; son süreçte dünya ve ülkemizin sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı da vatandaşlarımızı korumak için büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele eden sizlerin sağlığı, güvenliği ve her türlü ihtiyacını karşılamak için yanınızda olmaya devam ediyoruz. Genel asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması noktasında aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir Giresun için çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna, gösterdikleri üstün gayret, fedakârlık ve özveri için şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kur’an mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, fedakârca görev yapan değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Ayrıca vatandaşımızın huzur ve güvenliğini temin etme noktasında bizlere her türlü katkı ve desteği sunan Valimiz Harun Sarıfakıoğulları’na, dost ve kardeş Jandarma Teşkilatı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kurum,Kuruluşlarına, vatandaşlarımıza, selam, saygı ve hürmetlerimi takdim ediyorum.” dedi.
Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve az sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtına çelenk sunmanın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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