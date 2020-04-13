Kızılay’dan karantinadakilere yardım eli

Giresun’da iki ayrı KYK yurdunda karantinada bulunan ve Kuveyt’ten gelen 500 kişiye Kızılay’dan yardım eli uzandı.

Kızılay Giresun Şubesi Korona virüs nedeniyle karantinada bulunan 500 kişiye gıda, giyim ve battaniye yardımında bulundu.

Kızılay Giresun Başkanı Murat Cansız, yaptığı açıklamada “Karantinada bulunan ve iki ayrı yurtta ağırlanan vatandaşların ihtiyaçları olan 300 adet battaniyeyi onlara temin ettik. KYK müdürlüğümüzde diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu vesileyle süreci çok iyi yönetmeye gayret gösteriyoruz. Karantinadaki misafirlerimiz 14 gün boyunca KYK yurtlarında barındırılacaktır. Bu süreçte yiyecek, içecek, giyecek veya lazım olan her nevi talepleri dikkate alınarak, kendilerine gerekli hizmet sunulmaktadır. Sunulmaya da devam edilecektir. Battaniye ve ısıtıcı gibi hizmetlerimizden de yararlandırılacaklardır. Onlar burada Giresunumuzda olmaktan gurur ve onur duydukları ifade ediyorlar bizde onları ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz Türk Milleti olarak misafirperveriz, her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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