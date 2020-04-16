Kuveyt’ten gelen ilk Türk işçi kafilesinin Giresun'daki karantina süreci tamamladı

Korona virüs salgını nedeniyle Kuveyt’ten tahliye edilen Türk işçiler Giresun’da 14 gün süren karantina sürecinin sona ermesinin ardından bulundukları öğrenci yurdundan görevli personel eşliğinde evlerine gönderildiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Kuveyt’te çalışan Türk işçiler 2 ve 3 Nisan'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla OrduGiresun Havalimanı’na getirilmişti. 2 Nisan tarihinde gelen ve Giresun’da kendileri için hazırlanan KYK Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina sürecini tamamlayan ilk işçi kafilesi AFAD Giresun İl Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle evlerine gönderildiler.

Yurtlardan birkaç kişilik gruplar halinde çıkan vatandaşlar görevli personelin evrak kontrolünü yaptıktan sonra otobüslere bindirildiler. Evrak kontrolü sırasında işçilere maske dağıtıldı. Türk işçiler 14 günlük karantina sürecinde kaldıkları öğrenci yurdunda her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirttiler. İşçiler, başta devlet yetkilileri olmak üzere Giresun Valiliğine, AFAD Giresun İl Müdürlüğüne, Yurt Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kuveyt’te işçi olarak çalışan Bülent Kılıç, öğrenci yurduna geçirdiği karantina süreci boyunca kendilerine gösterilen hizmetten memnun olduğunu belirterek “Kuveyt’te bulunduğumuz şantiyeden Korona virüs nedeniyle devletimiz bizi Giresun’da Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu'na 14 gün karantina için getirdi. Valiliğimizden, AFAD İl Müdürlüğünden ve yurt yönetiminden Allah razı olsun. Her şeyden çok memnunuz. 14 gün gece gündüz bizimle ilgilenen çalışanlardan Allah razı olsun. Havalimanından alınıp yurda gelene kadar tek tek bizimle ilgilendiler. Şimdi de otobüslerle bizi ailelerimize götürüyorlar” şeklinde konuştu.

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