Giresun Valiliği koordinesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Giresun Valiliği tarafından Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasına yönelik vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle maske satışının yasaklanması üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara dağıtılmak üzere Valiliklere maske gönderildi. Giresun Valiliği tarafından ilgili kurumlara ulaştırılan maskeler; Giresun İl Merkezinde, Giresun Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından şu ana kadar günlük 5 bin 500 olmak üzere toplam 44 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken, ilçelerde ise maskeler kaymakamlıklar tarafından dağıtıldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması kadar maske kullanımının da önemli bir tedbir olduğuna dikkat çekerek, görevli personeller tarafından sosyal mesafe kuralına riayet edilmek suretiyle vatandaşlarımıza dağıtılan maskeler yine aynı hassasiyetle kullanılarak, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara vatandaşların mutlaka uymalarını istedi.

Kolluk kuvvetlerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolculara da ücretsiz olarak maske dağıtılırken, sokağa çıkan vatandaşlara ateş ölçümü de yapıldı. Pazar yerleri, halk otobüsleri, dolmuş durakları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde görevli personeller tarafından ücretsiz maske dağıtımının devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.