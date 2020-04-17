Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı

Giresun’da eski Fiskobirlik entegre tesisinin arazisinde bulunan su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Arazide kulenin çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kulenin beton ayakları kırılarak kulenin yıkılması sağlandı. Su kulesi bir dönem Fiskobirlik tesisinin simgesi haline gelmişti.
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