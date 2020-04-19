ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk’ten işveren ve işçi açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, TBMM gündemine alınan ‘geçici istihdam güvencesi’ ve ‘ücretsiz izinde maaş’ konusunda

değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte firmaların ve çalışanların düşünülmesi gerektiğini ifade eden Türk, hükümetin gereğini yaparak işveren ve işçiye destek amacıyla, kısa dönem ödeneği, vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme gibi düzenlemelerinin piyasaya olumlu etki sunacağını söyledi. Türk "Covid19 virüsünün tüm dünyada insan canını tehlikeye attığı gibi ülkelerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yaptı. Bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekiyordu. Hükümette mevcut şartlar içinde çarkların dönebilmesi için vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme, krizden etkilenen firmalara destek gibi bir çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu. Bunun tamamlanabilmesi için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek gerekir ki, hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet etmiş duruma düşer. Bundan ötesi yok. Herkes, her kesim bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.