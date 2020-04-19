Giresun Valisi Sarıfakıoğulları doktor eşi ile ilgili basında çıkan haberlere cevap verdi

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, eşi Dr. Aliye Serpil Sarıfakıoğulları'nın Korona virüs salgını sürecinde göreve gitmediği ile ilgili basından çıkan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ulusal bir internet sitesinde çıkan 19 Nisan 2020 tarihinde 'Giresun'da Neler oluyor? Erdoğan Duymasın' başlıklı haberde Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın eşi Uzm. Dr. Aliye Serpil Sarıfakıoğulları ve Giresun İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal'ın eşi Ebe Nesibe Bal'ın raporlu olmadıkları halde göreve gitmedikleri yönünde yapılan haberin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Hematoloji Uzmanı Dr. Aliye Serpil Sarıfakıoğulları'nın salgın sebebiyle azalan poliklinik başvurularına rağmen 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında 233 hasta, 1 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında 83 hasta olmak üzere toplam 316 hasta muayene ettiği ve bu süre içinde yatan 93 hastanın da tedavisini sağladığı açıklandı.

Ayrıca Giresun İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal'ın eşi Ebe Nesibe Bal'ın da Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmadığı, kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünde görev yaptığı ve Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda mesaisine devam ettiği açıklandı.

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