Görele Belediyesi’nden bayrak seferberliği

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olan çocuklara bayrak dağıtımı yaptı.

Görele Belediyesi ekipleri salgın tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde kutlayacak olan çocukların ve vatandaşların bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için ev ev dolaşarak bayrak dağıtımı yaptı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Korona virüs salgını nedeniyle çocukların ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na buruk gireceklerini belirterek, bu burukluğun sevince dönüşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Erener "Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımız ve vatandaşlarımızla beraber 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’de istiklal marşımızı şanlı bayrağımızı dalgalandırarak okuyacağız. Çocuklarımız bayramlarını buruk geçirmemeleri için belediye ekiplerimizle beraber ev ev dolaşarak bayrak dağıtımında bulunduk. Gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz, yarınlarımızın umududur” dedi.

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