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Türkiye'den Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyelerine Korona virüs mektubu

İHA

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı olarak üye 11 ülkenin delegasyon başkanlarına Korona virüs salgını kapsamında dayanışma mesajı içeren bir mektup gönderdi.

Türkiye'den Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyelerine Korona virüs mektubu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı olarak üye 11 ülkenin delegasyon başkanlarına Korona virüs salgını kapsamında dayanışma mesajı içeren bir mektup gönderdi.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Sırbistan’ın parlamentolarındaki delegasyon başkanlarına gönderdiği mektupta, tüm insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiğini vurgulayarak “Bu zor süreçte ülkelerimizde fedakâr bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımı sunarım. Salgın sürecini atlattığımızda tarih sayfalarında bu dönemin kahramanları olarak yer alacaklardır" dedi.
Covid19 salgınının toplumlar, ekonomiler ve siyasi sistemler üzerindeki tam ve uzun vadeli etkisinin önümüzdeki dönemde hissedileceğini aktaran Öztürk “Bu küresel krizin son yıllarda en büyük sorunlarımızdan biri olacağını biliyoruz. KEİPA olarak, Covid19 pandemisinin neden olduğu muazzam sorunlara güçlü ve etkili bir cevap vermek zorundayız. Alınan önlemler gereği sınırlarımız kapatılmış olsa da sorunların üstesinden gelebilmek için daha fazla bölgesel ve küresel dayanışma ve işbirliğine ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Bizler parlamenterler olarak bu zor zamanlarda dahi görevlerimizi yerine getirmekten kaçınmıyoruz. Bu bağlamda, iyi uygulamaların örnek olması amacıyla üye ülkelerden de almış oldukları tedbirleri paylaşmalarının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Öztürk, salgın sonrası dönem için hazırlıkların yapılması gerekliliğine değinerek “Salgın sonrası dönemde yeni bir dünya gerçeği ile karşılaşacağımız çok açıktır. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlıklarımızı yapmalıyız. Sağlık alanındaki iş birliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları hızlı bir şekilde atmalıyız. Bu şekilde hareket ettiğimiz sürece KEİPA’nın uluslararası görünürlüğü pekişecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığı artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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