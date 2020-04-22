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Doğu Karadeniz’in tek Yatılı Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Eynesil’e açılıyor

İHA

Eynesil'de Bölgenin ilk Hafızlık İmam Hatip Orta Okulu, Eynesil İmam Hatipliler Derneğinin (EYİMDER) büyük çabaları sonucu hayata geçiyor.

Doğu Karadeniz’in tek Yatılı Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Eynesil’e açılıyor

Eynesil’de Bölgenin ilk Hafızlık İmam Hatip Orta Okulu, Eynesil İmam Hatipliler Derneğinin (EYİMDER) büyük çabaları sonucu hayata geçiyor.
Giresun’un Eynesil ilçesinde 20202021 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Hafızlık Yatılı İmam Hatip Ortaokulu için yer temini gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tek yatılı hafızlık imam hatip ortaokulunun ilçeye açıldığını söyleyen Eynesil İmam Hatipliler Dernek Başkanı (EYİMDER) Ramazan Öztürk, “Kurs Derneğinin ve Milli Eğitim Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 25 yıllık protokolle beraber binanın tahsisi yapılmıştır. Hacı Mustafa Eren Hafızlık İmam Hatip Orta Proje Okulu olarak 2020 2021 eğitim döneminde hizmete açılacaktır. Okul tamamen hafızlık ve örgün eğitim olarak eğitim verecek ve bölgenin yatılı ilk hafızlık proje okulu olma özelliğini taşıyor. İlçemize bu hizmetin kazandırılmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere AK Parti Giresun Milletvekillerimize, kısacası emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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