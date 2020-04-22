Giresunlu Nurullah Dede'den anlamlı istek Giresun’da hem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hem de kronik rahatsızlığı bulunan Nurullah Uzun, 23 Nisan dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurarak onlardan bayrak istedi

Giresun’da hem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hem de kronik rahatsızlığı bulunan Nurullah Uzun, 23 Nisan dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurarak onlardan bayrak istedi ve görevli ekipler tarafından bayrağı teslim edildi.

Giresun il merkezinde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 66 yaşındaki Nurullah Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle evinin balkonuna asmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurarak bayrak istedi. Nurullah Uzun'un bu talebi ekipler tarafından yerine getirilirken, bayrağın teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek “35 gündür evde yalnız kaldığım için önce 155 Emniyet Müdürlüğünü arayarak isteğimi belirttim. Emniyet Teşkilatı isteğimi geri çevirmeyerek bana bu mutluluğu tattırdı. Allah da onları çocukları ile beraber huzur içinde mutlu etsin. Ben kendim hem şeker hastasıyım hem de tansiyon hastasıyım. Kronik böbrek yetmezliğim var. Ama ben şimdi çok mutlu oldum. Bir bayrağa kavuştum, artık yalnız değilim” dedi.

Görevli polis memuru bayrağı öperek Nurullah Uzun’a teslim ederken aynı şekilde Uzun, bayrağı öperek teslim aldı ve görevli personellere ve Emniyet Teşkilatı'na teşekkür etti.

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