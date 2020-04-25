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Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle çocuklarını göremeyen anne yetkililerden yardım istedi Giriş çıkışları sınırlı olan Ordu’ya velayetleri babasında olan çocuklarını görmeye gidemeyen Giresunlu anne evlatlarını görmek istiyor

İHA

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle çocuklarını göremeyen anne yetkililerden yardım istedi Giriş çıkışları sınırlı olan Ordu’ya velayetleri babasında olan çocuklarını görmeye gidemeyen Giresunlu anne evlatlarını görmek istiyor

Korona virüs tedbirleri nedeniyle giriş çıkışlarına sınırlandırmalar getirilen Ordu’ya gidemeyen Giresunlu anne, velayetleri babasında olan çocuklarını görmeye gidemiyor.
Giresun’da yaşayan iki çocuk annesi Ayla Uğur (32) yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldı. Çocukların velayeti de babaya verildi. Annenin ise her ayın ilk ve üçüncü hafta sonları çocuklarıyla kalmasına izin verildi. Ancak yaklaşık iki aydır çocuklarıyla görüşemediğini ileri süren anne yetkililerden yardım istedi.
Biri 6, diğeri ise 8 yaşında iki çocuğu olan Ayla Uğur, çocukların yaşının küçük olması, Ordu ilinin de 30 büyükşehir arasında olması nedeniyle Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasak olması sonucu çocuklarıyla görüşemediğini söyledi.

"Çocuklarımıın sesine hasret kaldım"
Çocuklarıyla görüşebilmek için yetkililerden yardım isteyen Anne Uğur, “Ailevi nedenlerden dolayı eşimle anlaşamadım ve ayrılmak zorunda kaldım. Çocukların velayeti ise geçici olarak babaya verildi. Benim ise her ayın ilk ve üçüncü hafta sonları görüşmeme izin verildi. Ancak baba Ordu ilinde yaşıyor. Çocuklarım ise Ordu’nun yüksek bir köyde babaannenin yanında kalıyor. Telefonla görüşemiyorum çünkü çocuklar daha küçük ve telefonları yok. Babaanne ise yaşlı. Telefonla tek irtibatımız olan baba Ordu şehir merkezinde çocuklardan ayrı kalıyor. Sesine bile hasret kaldığım çocuklarımla Korona virüs nedeniyle Ordu’ya gidip gelemiyorum. Çocuklarında yaşı küçük olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Çocuklarımı görmek için yetkililerden yardım istiyorum. Babalarından da ayrı babaanneleriyle kalan çocuklarımı merak ediyorum. Yanıma geldiklerinde kaldıkları odalarını her gün temizliyorum. Oyuncaklarına bakıyorum. Bir anne olarak yetkililerden çocuklarımla görüşmek için yardım istiyorum” dedi.

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