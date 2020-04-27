Şebin cevizini don vurdu Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan: “Şebin Cevizi'ni zirai don vurdu ve yüzde 70’lik rekolte kaybı yaşanacak zarar meydana geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şebin cevizini don vurdu Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan: “Şebin Cevizi'ni zirai don vurdu ve yüzde 70’lik rekolte kaybı yaşanacak zarar meydana geldi”

İHA

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don Şebin Cevizi'nde yüzde 70'lik rekolte zararına yol açtığı belirtildi.

Şebin cevizini don vurdu Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan: “Şebin Cevizi'ni zirai don vurdu ve yüzde 70’lik rekolte kaybı yaşanacak zarar meydana geldi”

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don Şebin Cevizi'nde yüzde 70’lik rekolte zararına yol açtığı belirtildi.
İlçenin özellikle dere yatağında bulunan ve ceviz ağaçlarının en çok bulunduğu bölgeler olan bin rakımın altındaki ceviz ağaçlarının tamamının, dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldiği belirtildi.
Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ceviz ağaçlarının tam açmaya başladığında don tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek ilçe rekoltesinin yüzde 70 oranında kayba uğradığını söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Arslan “Bu sene alçak kesimlerde, bilhassa bin rakımın altındaki kesimlerimizde ceviz ağaçlarımızı tamamen zirai don olayı götürmüştür. Geçtiğimiz günlerde 23 Nisanı,24 Nisana bağlayan gece hava sıcaklığı eksi 5 derecelere düşünce zirai don yaşandı. Yaşanan don olayında bin rakımın altındaki cevizlerde tamamen zirai don meydana geldi. Ceviz üretiminin ilçemizdeki rekoltesinde yüzde 70 bir kayıp yaşandı. İlçe ekonomisinin yüzde 30’unu ceviz üretimi karşılamaktadır. Buna göre yüzde 70’lik bir kayıp çok ciddi bir kayıp olmuştur. Geçen yıl 600 ton olan şebin cevizi rekoltesinin bu yıl 250 tonlara düşeceği görülüyor ancak zirai dondan dolayı saha tespitleri devam etmektedir” dedi.
Şebin cevizini diğer cevizlerden ayıran özelliklerin olduğunu ifade eden Arslan “Şebin cevizi Türkiye’de hak ettiği bir marke değerine sahiptir. Şebin cevizi ince kabuklu ve hiçbir bölgedeki cevizlerde olmadığı kadar aramaya sahiptir. Alzheimer, kolestrol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği de kanıtlanmıştır” bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da Kutluca köyündeki karantina kararı kaldırıldı.
YEREL HABERLER Giresun’da Kutluca köyündeki karantina kararı kaldırıldı. ...
Doğa harikası Mavi Göl doğal rengine kavuşmayı bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Mavi Göl doğal rengine kavuşmayı ...
Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle çocuklarını göremeyen anne yetkililerden yardım istedi Giriş çıkışları sınırlı olan Ordu’ya velayetleri babasında olan çocuklarını görmeye gidemeyen Giresunlu anne evlatlarını görmek istiyor
YEREL HABERLER Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle çocuklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X