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Giresun sahilinde 35 yıldır biriktirilen çöp yığınları ve molozlar temizleniyor Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Doğu Park’ projesi Giresun’un çehresini değiştirecek"

İHA

Giresun sahilinde 35 yıldır biriktirilen çöp yığınları ve molozlar temizleniyor Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Doğu Park’ projesi Giresun’un çehresini değiştirecek"

Giresun’un sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacak olan ‘Doğu Park’ projesi çalışmaları başladı.
Giresun Belediyesi tarafından, Sanayi Sitesi karşısında yer alan yıllardır atıl vaziyette olan çöp sahası ve bitişiğinde bulunan eski dolum tesislerinin bulunduğu alana yapılacak olan ‘Doğu Park’ projesi hayata geçiriliyor. İlk olarak 35 yıl gibi bir süreden sonra çöp sahasındaki atık ve moloz yığınlarının kaldırılmasına başlandı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, çöp yığını kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra 80 dönümlük alanı kapsayan proje içerisinde; nikâh salonu, etkinlik çayırı, tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol sahaları, 400 metre tartan yürüyüş pisti, galericiler sitesi, paten ve kay kay pisti, gözetleme kulesi ve çocuk oyun parkları olacağını belirterek “Giresun’u yaşamaktan keyif alınan bir kent yapmak için gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Halkımız güzel şehrimiz için hizmet bekliyor. Biz de bu hizmeti her şeyin en iyisine layık Giresunumuza sunacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Her şey sizler için. Her şey Giresunumuz için. Doğu Park Giresunumuza yakışacak” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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