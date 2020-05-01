Giresun’da sahilde 35 yıldır çöp ve moloz döküm alanı olarak kullanılan 400 dönümlük alan mesire alanına dönüştürülecek.

Giresun’un Organize Sanayi mevkiindeki sahil alanında çöplük olarak kullanılan alanın eski doğal görünümüne kavuşturulabilmesi için çalışma başlatıldı. Giresun Belediyesi tarafından yapılan projeyle bu alan hem sosyal yaşam hem de sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alan olarak düzenlenecek.

Çöp temizleme alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, çöp sahasının çiçekler açacağını söyledi. Çöp temizleme çalışmalarının yaklaşık üç ay süreceğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Eski çöp alanı çevre ve doğa açısından ilimizin kanayan yaralarından biriydi. Yıllardır burnumuzun dibinde yer alan bir mikrop yuvasından Aksu, Gedikkaya, Aydınlar ve Çaykara gibi birçok mahallemizi kurtaracağız. Şehrimizin hemen girişi olduğu için gelip geçenleri çöple karşılayıp çöple uğurluyorduk. Projemizin hayata geçirilmesinin ardında ise çiçeklerle karşılayacağız. Aksu ve Organize Sanayi sitesi alanındaki çöplerin tamamen temizlenmesinin ardından burada 400 dönümlük bir alan ortaya çıkacaktır. Bu alana ‘Doğu Park’ projesi kapsamında yaklaşık 20 bin civarında Giresun’a isminin veren kiraz ağaçları başta olmak üzere yöreye özgü meyve ve ağaçlandırma yapacağız. Mesire alanı haline getireceğiz. Bununla birlikte bu alan içerisinde nikah salonu, etkinlik çayırı, tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol sahaları, 400 metre tartan yürüyüş pisti, galericiler sitesi, paten ve kay kay pisti, gözetleme kulesi ve çocuk oyun parkları oluşturacağız. Giresun buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir görünüme ve vizyona kavuşacaktır” dedi.

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