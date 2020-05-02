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Giresun’da Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların taleplerini evlerine kadar ulaştırıyor

İHA

Giresun’da Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların taleplerini evlerine kadar ulaştırıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Giresun Valiliğinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.
Giresun Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu il genelinde sokağa çıkma yasağı getirilen yaş gruplarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat canla başla çalışıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları bugüne kadar vatandaşların yaptığı 10 bin 356 başvuruyu yerine getirdi.
Vefa Sosyal Destek Gruplarının oluşturulmasıyla birlikte il merkezinde 4 bin 40, ilçelerde ide 6 bin 317 olmak üzere toplam 10 bin 357 başvuru yerine getirildi. Yine Vefa Destek Grupları aracılığıyla 14 bin 608 adet gıda paketi, bin 478 adet hijyen paketi olmak üzere bugüne kadar toplam 16 bin 86 talep yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 22 Mat tarihinden bu zaman kadar 2 bin 672 gıda paketi, 492 hijyen paketi ve 749 haneye ekmek yardımı yapıldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları ve ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ destek programı çerçevesinde ‘Düzenli Merkezi Yardım’ alan vatandaşların ödemeleri evlerine kadar ulaştırıldı. Yardım ödemeleri polis ekipleri aracılığıyla hak sahiplerine teslim edildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan 450 gıda kolisi 10 polis ekibi ve 10 çarşı mahalle bekçisi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 147 aileye ve işten çıkarılan 180 kişiye gıda kolileri ulaştırıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Nurullah Uzun isimli vatandaş Vefa Sosyal Destek Grubundan balkonuna asmak için Türk bayrağı talep etti. Görevli ekipler Nurullah Uzun’un evine giderek Türk bayrağını kendisine teslim etti.
İl genelinde sosyal yardım paketleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1. fazda 2 bin 171 kişi, 2. fazda 2 bin 388 kişi olmak üzere toplam 4 bin 128 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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