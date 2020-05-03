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Giresun Belediyesi tüm hizmet birimlerini tek çatı altına topluyor.

İHA

Giresun Belediyesi, dağınık halde bulunan hizmet birimlerini tek çatı altında toplayacağı yeni hizmet binasında onarım çalışmalarına başladı.

Giresun Belediyesi tüm hizmet birimlerini tek çatı altına topluyor.

Giresun Belediyesi, dağınık halde bulunan hizmet birimlerini tek çatı altında toplayacağı yeni hizmet binasında onarım çalışmalarına başladı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı ile kiralanan eski Özel İdare binasında onarım ve altyapı çalışmaları başladı. Birbiriyle ilişkili brimlerin farklı yerleşkelerde hizmet vermesinden kaynaklanan problemleri ortadan kaldıracak yeni hizmet binası, vatandaşların daha iyi hizmet almasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda birimler arasındaki iletişimin daha hızlı olmasıyla birlikte verim artmış olacak ve zaman kaybının önüne geçilecek.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’a yakışır bir belediye binasında hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek ‘’Farklı yerleşkelerde hizmet vermekten kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırarak daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağız. En ince ayrıntıyı düşünerek planladığımız bu projemizle birlikte Giresun’umuz uzun yıllar belediye hizmet binası eksikliği hissetmeyecektir. Yeni binamızdaki düzenleme çalışmaları hızla devam edecek ve en kısa zamanda teslimi yapılacaktır" açıklamalarında bulundu.

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