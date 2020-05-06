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Karantinada kalanlar arkalarından teşekkür mektupları bıraktılar

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye getirilen ve Giresun'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar, karantina sürecinin bitmesinin ardından yurtlardan ayrılırken arkalarında bıraktıkları mektuplarla memnuniyetlerini dile getirdiler.

Karantinada kalanlar arkalarından teşekkür mektupları bıraktılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan Türkiye’ye getirilen ve Giresun’daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar, karantina sürecinin bitmesinin ardından yurtlardan ayrılırken arkalarında bıraktıkları mektuplarla memnuniyetlerini dile getirdiler.
Almanya’dan getirilen 210 Türk vatandaşı Giresun’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine uğurlandılar. Vatandaşlar yurttan ayrılırken arkalarında öğrenci yurdunda geçirdikleri süre boyunca verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mektuplar bıraktılar.
Karantinada kalan vatandaşlardan Abdi Balık, yurttan ayrılırken odasında bıraktığı mektubunda Yurt Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay’a teşekkürlerini dile getirerek “Devletimizin bu zor günlerde yurt dışında olan ve zor şartlarda çalışan vatandaşlarımıza uzatmış olduğu şefkat eli için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığına ve diğer tüm devlet ve teşkilat kurumlarımıza teşekkür ederim” dedi.
İsmini belirtmeyen bir vatandaş ise “İnanın ben hiç otele gitmedim. Kendimi 5 yıldızlı otelde hissettim. Bana bu duyguyu hissettiren ve emeği geçen herkese müteşekkirim. Allah razı olsun sizlerden ve bizleri yurt dışından getirip burada misafir eden tüm personele sonsuz teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini ifade etti.
İsmini belirtmeyen başka bir vatandaş ise yurtta kalan öğrencilere hitaben şunları söyledi:
“Değerli öğrenciler, siz evlerinize gittiniz bizler sizlerin odalarını kullandık. İnşallah en kısa zamanda bu durum düzelir de sizlerde okullarınıza ve odalarınıza kavuşursunuz. Odalarınızı çok beğendik. İmkânlarınızda rahat, dolaplarınız, yataklarınız ve masalarınız hepsi çok güzel. Allah’tan sizlere duam, zihin açıklığı dilerim. İnşallah sizler bu sıralarda dirsek çürüttünüz karşılığını da görürsünüz. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Devletimizden Allah razı olsun bu imkânları bizlere ve sizlere sunduğu için.”

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