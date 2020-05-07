Yaralı bulunan Peçeli Baykuş tedavi altına alındı

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Giresun’da yaralı halde bulunan Peçeli Baykuş tedavi altına alındı.

Giresun il merkezi Esenbük mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Peçeli Baykuş tedavi altına alındı. Yaralı baykuşu fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne haber verdi. Peçeli Baykuş görevli ekipler tarafından tedavi edilmek üzere teslim alındı. Yaralı baykuş tedavinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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