Giresun’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Giresun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eriklimanı uygulama noktasında durdurulan içinde S.Y. K.G. ve M.Ş. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 957 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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