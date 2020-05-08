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Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İHA

Giresun'da etkisini gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Giresun’da etkisini gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevreleri için şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrasında Giresun genelinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giresun’u Sivas’a bağlayan Eğribel Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri iş başı yaptı. Eğribel mevkiinde sürdürülen kar temizleme çalışmaları sonucunda trafik akışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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