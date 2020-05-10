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Vefa destek ekiplerinden şaka eşliğinde doğum günü sürprizi

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 15 yaşındaki Armağan Çalcalı için Vefa Destek ekipleri tarafından şaka eşliğinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Vefa destek ekiplerinden şaka eşliğinde doğum günü sürprizi

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 15 yaşındaki Armağan Çalcalı için Vefa Destek ekipleri tarafından şaka eşliğinde doğum günü sürprizi yapıldı.
Giresun’un Gedikkaya mahallesinde yaşayan Devrim ve Mustafa Çalcalı çifti 15 yaşındaki oğulları Armağan Çalcalı için şaka eşliğinde sürpriz doğum günü düzenlemek isteyince Vefa Destek ekipleri de konuya dâhil oldu.
Devrim Çalcalı oğlu için yapacağı doğum günü sürprizi için Giresun Valiliği Vefa Sosyal Destek Hattına başvurdu. Anne Çalcalı’nın istediği geri çevrilmedi ve Vefa Destek ekipleri ailenin ikamet ettiği evin önüne gelerek 15 yaşındaki Armağan’ı askerlik yoklaması tebligatı imzalatmak için polis aracının yanına getirdiler. Askere gideceğini düşünen genç adam olan bitenden habersiz bir şekilde beklemeye başladı.
O sırada evin yakınına gizlenen Devrim Çalcalı ve Mustafa Çalcalı ellerinde doğum günü pastası ile polis aracının yanına gelerek genç adamın doğum gününü kutladılar. Karşısında doğum günü pastasını gören 15 yaşındaki Armağan Çalcalı olayın karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Polis ekipleri kendisine şaka yaptığını söyleyerek genç adamın doğum gününü kutladılar.
Devrim Çalcalı, oğlunun doğum günü için yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederek “Çocuklar yaklaşık 50 gündür dışarı çıkamıyorlar ve artık canları çok sıkıldı. Bende umut olsun bu günlerde diye ona bir sürpriz yapmak istedim. Korkmuştur inşallah ve bunu unutmayacaktır” diye konuştu.
Armağan Çalcalı ise böyle bir sürprizi beklemediğini belirterek “Mesele nereye gidecek diye bekledim ve beklediğim gibi olmadı. Doğum günümü pek önemseyen biri değilim ama çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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