Fındıkta risk devam ediyor Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin: “21-22 Nisan tarihlerindeki kar yağışı nedeniyle 500 rakımın üzerindeki fındık bahçeleri yüzde 30 ila 80 arasında kısmi zarar gördü, ancak külleme ve kuraklık riskleri devam ediyor”

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, 500 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde 2122 Nisan tarihlerindeki kar yağışı nedeniyle kısmi olarak yüzde 30 ila 80 arasında zarar meydana geldiğini belirterek riskin devam ettiğini söyledi.

Fındığın açık tarım ürünü olmasından dolayı ne zaman nasıl zarar göreceğinin belli olmadığını söyleyen Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındıkta don, külleme ve kuraklık risklerinin devam ettiğini söyledi. Fındığın en son 2122 Nisan tarihinde yaşanan kar yağışından dolayı kısmi zarar gördüğünü ifade eden Şahin, “Mayıs ayı geldi ama hala yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı yaşanıyor. Bu da fındık üreticilerini tedirgin ediyor. En son 89 Mayıs tarihinde bir kar yağışı meydana geldi fakat üreticilerimiz rahat olsun bu kar yağışından dolayı herhangi bir zarar oluştuğunu tespit etmedik. Ancak 21,22 Nisan tarihinde 500 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde kısmi olarak zarar tespiti yapıldı. Yapılan tespitlere göre 500 rakımın üzerinde bazı bölgelerde yüzde 30 ila 80 arasında zarar meydana geldiği görüldü” dedi.



Fındıkta üçlü risk; don, külleme ve kuraklık

Fındıkta üçlü tehlikenin devam ettiğinin altını çizen Şahin, “Fındık hasat zamanına kadar her daim risk altında olan bir üretin. Nisan, mayıs aylarında zirai don riskiyle karşı karşıya kalan fındıkta külleme ve kuraklık gibi riskler devam ediyor. Bölgemizde iklim değişikliği gözlendiği için kuraklık olma riski de var. 35 yıldan bu yana kuraklıklar yaşanıyor. Bu yıl da olabilir. Külleme ve kuraklık riski devam ediyor. Fındık çuvala girmedikten sonra şu kadar fındığım var demeyi asla kabul etmiyoruz. Fındığın çuvala girmesi lazım. Don, külleme ve kuraklık, fındık için hep risk olmuştur. Üçlü yani büyük risk devam ediyor" şeklinde konuştu.

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