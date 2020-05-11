ABD’de yaşayan ve Korona virüs testi pozitif çıkan Giresunlu gazeteci Candemir Sarı’nın tedavisi Türkiye’de devam edecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ABD’de yaşayan Giresunlu Gazeteci Candemir Sarı’nın 15 Mayıs Cuma günü Türkiye’ye döneceğini ve tedavisinin burada devam edeceğini duyurdu.

Başkan Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ABD’ye yaşayan Giresunlu gazeteci Candemir Sarı kardeşimizin sağlık durumu hakkında bilgi almak amacıyla biraz önce kendisiyle bir kez daha görüştüm. Ses tonunun güzel gelmesi, sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gitmesi bizi son derece mutlu etti. 'Dünyanın neresinde olursa olsun devletimiz vatandaşının yanındadır' demiştik. Yaptığımız girişimler sonucu Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımızın girişimleri ile birlikte Candemir Sarı kardeşimiz inşallah 15 Mayıs Cuma günü uçakla Amerika’dan Türkiye’ye dönecek ve tedavisine ülkemizde devam edilecektir. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, değerli hemşehrimizin ülkemize getirilecek olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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