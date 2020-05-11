Giresun Valiliği: "Kümbet Yaylasında orman katliamı söz konusu değil"

Sosyal medyada yer alan Giresun Kümbet Yaylasında ormanların katledildiğine dair yapılan paylaşımlara yönelik Giresun Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Kümbet Yaylasında kayın ve ladin ağaçlarından oluşan ormanlarda yapılan gençleştirme çalışmalarının sosyal medyada ormanlar yok ediliyor şeklinde algı oluşturulmasına yönelik Giresun Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu ormanlarda, 2004 yılında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kayın ve ladin ağaçlarından bölgelerde başlatılan gençleştirme çalışmaları, 2018 yılında yapılan kontrollerde tohumlama çalışmalarının sonucu olarak kayın ve ladin gençliklerinin gözlemlenmesi üzerine tohumlama ağaçlarının boşaltılmasına karar verildi.

Dereli Orman İşletme Müdürlüğünün 2020 yılı programında yer alan ve üretimi devam eden hazırlama ve tohumlama çalışmalarına yönelik sosyal medyada yapılan 'ormanlar yok ediliyor' şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Orman İşletme Şefliği söz konusu iddialara maruz kalan sahalarda yaptığı incelemeler sonucunda yürütülen ormancılık faaliyetlerinde ormancılık tekniğine uygun olmayan herhangi bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

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