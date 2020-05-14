Giresunspor’un bir personelinin Covıd-19 testi pozitif çıktı

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TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor’da Covıd19 paniği yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 19 Haziran’da liglerin başlayacağını açıklamasının ardından top başı yapmadan önce sağlık kontrollerinden geçen Giresunspor’un bir personelinin Covıd19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Covıd19 testi pozitif çıkan kulüp personeli tedavi altına alınırken, futbolcu ve teknik heyetin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “19 Haziran’da başlayacak lig öncesi takımımız tesislerde toplanmış antremanlara hazır durumdadır. Yapılan test sonucunda kulüp çalışanlarımızdan birisinin testi pozitif çıkması bizleri üzmüştür. Diğer personellerin, futbolcu ve teknik heyetin testleri ise negatiftir. Takımımız sosyal mesafeyi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak günde iki defa antrenmanlara başlayacaktır" denildi.

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