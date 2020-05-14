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"Karaca yavrularına dokunmayın" çağrısı

İHA

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, karacaların yavrulama döneminin başlaması nedeniyle doğada dolaşan yavrulara karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.

"Karaca yavrularına dokunmayın" çağrısı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, karacaların yavrulama döneminin başlaması nedeniyle doğada dolaşan yavrulara karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.
Yapılan uyarıda, Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başı ile birlikte bölgede yaşayan karacaların yavrulama döneminin başladığı belirtildi.
Vatandaşların tek başına gördükleri karaca yavrularını terk edilmiş zannedip sahiplenmeye çalıştıkları ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini arayıp sahipsiz karaca bulduklarını bildirmeleri üzerine “Doğa da hiç bir canlının yavrusunu terk etmediğini bilmekteyiz. Genelde iki yavru yapan karacalar oldukça ürkek ve tedirgin hayvanlar olması nedeni ile insan müdahalesi olunca bir yavrusunu alarak uzaklaşmaktadırlar. İnsan tehlikesinin geçmesine müteakip yavrusunu tekrar almaya gelmektedirler” açıklaması yapıldı.
Ayrıca çevresinde karaca yavrusu gören vatandaşlara, karaca yavrularına dokunmamaları ve yavrunun bulunduğu yerden uzaklaşmaları uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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