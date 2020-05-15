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Giresunspor ekibine yeniden Covid-19 testi yapılacak

İHA

Giresunspor'da 12 Mayıs Salı günü yapılan Covid19 testinin ardından bugün tüm personele yeniden test yapılacak.

Giresunspor ekibine yeniden Covid-19 testi yapılacak

Giresunspor’da 12 Mayıs Salı günü yapılan Covid19 testinin ardından bugün tüm personele yeniden test yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin devam ettirilmesi kararı alınmasının ardından Giresunspor, hazırlık çalışmalarına başlamadan önce futbolcular, teknik ekip ve personellere Covid19 testi uyguluyor.
Takımda 12 Mayıs Salı günü yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp çalışanının test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine çalışanın tedavisine başlandığı açıklandı. Test sonu pozitif çıkan personele yapılan ikinci test sonucunun negatif çıkması sonucunda bu gün saat 14.30 itibariyle futbolcular, teknik ekip ve personellere ikinci kez Covid19 testinin uygulanacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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