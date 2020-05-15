Görme bozukluğu olan Ezgi´ye doğum günü sürprizi

<br>Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da, görme bozukluğu olan Ezgi Nebioğlu´na, 6'nca yaş gününde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sürpriz yaptı. <br>Kent merkezinde oturan Nebioğlu ailesi, görme bozukluğu olan kızları Ezgi'ye doğum gününde sürpriz yapmak istedi. Baba Atilla Nebioğlu, Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayıp talebini iletti. Engelliler Haftası olması nedeniyle babanın talebini yerine getirmek isteyen zabıta ekipleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçti. Ekipler, ailenin evine giderek küçük Ezgi'ye doğum günü sürprizi yaptı. Annesiyle birlikte ekiplerin yanına gelen Ezgi, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledi. Çok mutlu olduğunu söyleyen küçük Ezgi, herkese teşekkür etti.<br>Atilla Nebioğlu kızına anaokulunda doğum günü yapmayı planladıklarını, ancak araya koronavirüs salgını girince farklı bir doğum günü yapmak istediklerini belirtti. Vefa Sosyal destek Grubu´na doğum günü için teşekkür eden Nebioğlu, çok mutlu olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-05-15 15:43:57<br>

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