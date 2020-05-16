Giresunspor'da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

Giresunspor'da dün futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan ikinci Covid19 testlerinin sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlatılması kararının ardından Giresunspor yönetimi, 12 Mayıs'ta futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Covid19 testi yapılmıştı. Testin sonuçlarına göre 1 kulüp çalışanının testi pozitif çıkması üzerine tedavisine başlandığı açıklandı ve kulüp çalışanına ikinci bir test yapılmasına karar verildi. Yapılan ikinci testin sonucunun negatif çıkması üzerine tüm takıma yeniden Covid19 testi yapılmasına karar verildi. Dün futbolculara, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına yeniden test yapıldı. Bugün Giresunspor'un resmi sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

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